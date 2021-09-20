Kütahya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir kişinin başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Dün, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın Sargın'ın (37), evinin bahçesinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.Y. (23), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Suçunu itiraf eden zanlının, ifadesinde, alkollü olduklarını, aralarında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada Sargın'ın başına sopayla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde hareketsiz yatar halde bulunan Sargın'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.
Kaynak: AA
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