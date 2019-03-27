Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki Dayak Dehşetinde 3 Kıza Gözaltı

Kütahya'daki Dayak Dehşetinde 3 Kıza Gözaltı

34 dakika önce

KÜTAHYA'da hemzemin geçide götürdükleri S.A. (16) adlı kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarda döven ve dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden yaşıtı olan 3 kız, başsavcının talimatıyla bu sabah gözaltına alındı.

Kütahya'daki Dayak Dehşetinde 3 Kıza Gözaltı, System.String[]
KÜTAHYA'da hemzemin geçide götürdükleri S.A. (16) adlı kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarda döven ve dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden yaşıtı olan 3 kız, başsavcının talimatıyla bu sabah gözaltına alındı.

Kütahya'da yaşayan S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. ile birlikte, hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği S.A. adlı kızı Vefa Mahallesi'ndeki hemzemin geçide götürdü. Burada taraflar bir süre konuştu. Ardından S.K. ve iki arkadaşı, saçlarından tutarak sürükledikleri S.A.'yı küfür ederek tekme tokat dövdü. Dehşet anları dakikalarca sürdü. Bu sırada kızların yanındaki erkek arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca süren dehşet anlarını S.Y.'nin başka bir kız arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

Cep telefonu görüntülerinin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliklerini belirlediği kızlardan S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S.'yi ifade için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü. Kızlar dün akşam ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı gece S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Sabah saatlerinde polis ekipleri 3 kızı evlerinde gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü.

Şüphelilerden S.K., kendisi hakkında dedikodu yaptığı için S.A.'yı dövdüğünü ileri sürerek, "Benim hakkımda 'Hamile, sevgilisinin üzerine kalacak' şeklinde dedikodu yapıyordu. Ben oraya götürdüm ve bir süre konuştuktan sonra orada dövdüm" dedi.

POLİS, ŞİDDETE UĞRAYAN KIZA ULAŞTI

Polis ekipleri araştırma sonucu, şiddete uğrayan S.A.'ya ulaştı. S.A., ifadesinde, kendisine saldıran kızlarla eski arkadaş olduklarını ve haklarında dedikodu yapmadığını belirterek, "Bunlar benim arkadaşım. Kütahya'da bir ay kadar beraber kaldık. Ben ilçeden Kütahya'ya geldiğimde arkadaşlarım olduğu için yanlarına gittim. Haklarında dedikodu yaptığımı söylediler. Oysa ben onlarla ilgili hiç konuşmadım. Sonra beni alıp oraya götürdüler ve dövdüler. Sonra bu olay yaşandı. Onlardan şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli 3 kızın ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:30 Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel
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