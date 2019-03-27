Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki Dayak Dehşetinde 3 Kıza Gözaltı

Kütahya'daki Dayak Dehşetinde 3 Kıza Gözaltı

30 dakika önce

Kütahya'daki dayak dehşetinde 3 kıza gözaltı (2)ADLİ KONTROLLER SERBEST KALDIKütahya'da hemzemin geçide götürdükleri S.A. (16) adlı kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarda döven ve dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S.

Kütahya'daki dayak dehşetinde 3 kıza gözaltı (2)

ADLİ KONTROLLER SERBEST KALDI

Kütahya'da hemzemin geçide götürdükleri S.A. (16) adlı kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarda döven ve dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. ile birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızlardan S.Y. ve H.S. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.K. ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada ifade veren S.K. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:40 Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel
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