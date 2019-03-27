Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki Dayak Dehşetinde 3 Kıza Gözaltı (2)

Kütahya'daki Dayak Dehşetinde 3 Kıza Gözaltı (2)

37 dakika önce

ADLİ KONTROLLE SERBESTKütahya'da hemzemin geçide götürdükleri yaşıtları S.A. (16) adlı genç kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarca döven ve dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kütahya'daki Dayak Dehşetinde 3 Kıza Gözaltı (2), System.String[]
ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kütahya'da hemzemin geçide götürdükleri yaşıtları S.A. (16) adlı genç kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarca döven ve dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızlardan S.Y. ve H.S. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.K. ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada ifade veren S.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:34 Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel
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