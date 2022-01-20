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Kütahya'daki Demirciören Göleti buz tuttu - Son Dakika

Kütahya'daki Demirciören Göleti buz tuttu

20.01.2022 11:17
Kütahya'daki Demirciören Göleti buz tuttu

Kütahya merkeze bağlı Demirciören köyündeki Demirciören Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Kütahya merkeze bağlı Demirciören köyündeki Demirciören Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve sulama amaçlı olarak kullanılan gölet, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Bölgeye gidenler, yüksek kesimlere yağan ve kalınlığı 15 santimetreye ulaşan kar ve buz tutmuş göletle karşılaştı. Her mevsim ayrı güzel olan Demirciören Göleti, buz tutmuş haliyle yine seyrine doyulmaz bir manzara sundu.

Göletin 16 yıl önce yapıldığını edildiğini belirten vatandaşlar, ilk kez buz tutmuş haliyle karşılaştıklarını dile getirdiler.

Vatandaşlar, "Kar yağışlarıyla göletimizin su seviyesinin yükseleceğini ümit ediyoruz" dediler.

(Hüseyin Efe-İHA)

Kütahya'daki Demirciören Göleti buz tuttu
Kütahya'daki Demirciören Göleti buz tuttu
Kütahya'daki Demirciören Göleti buz tuttu
Kütahya'daki Demirciören Göleti buz tuttu

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Kütahya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'daki Demirciören Göleti buz tuttu - Son Dakika


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