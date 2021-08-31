Kütahya'daki deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi - Son Dakika

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem, Afyonkarahisar'da da hissedildi.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde de depremi hisseden vatandaşlar, ev ile iş yerlerinden tedbir amacıyla cadde ve sokaklara çıktı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Komşumuz Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi. Şu ana dek bizlere ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Komşumuz Kütahya'ya ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Vali Vekili Mehmet Keklik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kentte depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun kendilerine ulaşmadığını bildirdi. Keklik, kentte kısa süreli panik yaşandığını söyledi.

İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası köyünde metruk, oturulmayan evin duvarı çöktü.

Köy halkından Zekeriya Öztürk, AA muhabirine, depremin çok fazla hissedildiğini söyledi.

Bazı metruk binaların köşelerinin yıkıldığını kaydeden Öztürk, "Büyük geçmiş olsun herkese. Evim kayalıkta olmasına rağmen alttan vurdu. Kütür kütür ses geldi. Köyde herhangi bir hasar olmadı." dedi.