Son dakika haberi... Kütahya'daki dört camide yabancı hafız öğrencilerin sesi yükseliyor - Son Dakika

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Yurt dışından gelerek Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenimlerini sürdüren bir grup hafız öğrenci, ramazan ayında kentteki bazı camilerde mukabelelerde gönüllü olarak görev alıyor.

DPÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğrendikten sonra farklı bölümlere kaydolan öğrencilerden Müslüman olanlar, ramazan sevincini Kütahya'da yaşıyor.

Endonezya, Filistin, Gine, Mısır, Moritanya, Ürdün, Somali ve Yemenli 16 hafız öğrenci, Kütahya Müftülüğünün belirlediği camilerde ikindi namazlarından önce Kur'an-ı Kerim okuyup mukabele geleneğine katkıda bulunuyor.

Ali Paşa, Laleli, Nurhak ve Müftülük Külliyesi camilerindeki mukabelelerde okunan ayetlere katılmak isteyen vatandaşlar da yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'ler ile eşlik ediyor.

"Daha farklı etkinliklerle çalışmalarımız devam edecek"

Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine, yurt dışından eğitim için kente gelen Müslüman öğrencilerin ramazan sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.

Birçok kurum ve kuruluşla iş birliği yaptıklarını belirten Demirtaş, bunlardan birinin de üniversite olduğunu ifade etti.

Demirtaş, üniversite yerleşkesindeki camide müftülüğe bağlı manevi danışmanların da görev yaptığını aktardı.

Üniversitede yurt dışından gelen çok sayıda öğrencinin eğitimine devam ettiğini dile getiren Demirtaş, "Bir kısmı da hafız. Hafız olan yabancı öğrencilerimiz, 'Biz de ramazan sevincini yaşamak istiyoruz, camilerde mukabele okumak istiyoruz' diyerek müftülüğümüze başvurdular. Biz de bir plan ve program dahilinde 4 camimizi belirledik." dedi.

Müftü Demirtaş, bu durumun vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Hafız öğrencilerin farklı okuma stillerinin cemaatin hoşuna gittiğini anlatan Demirtaş, "İslam ümmeti olarak hepimiz kardeşiz, bu kardeşliğin hissedilmesi için bu öğrencilerimizle iş birliği yaptık. İnşallah bundan sonra da daha farklı etkinliklerle çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

"Ramazan sevincini burada yaşıyorum"

Yemenli Ziya Ahmed ise ramazanın aynı zamanda Kur'an ayı olduğunu hatırlatarak, "Burada Kur'an okumaktan dolayı çok mutluyum. Ramazan sevincini burada yaşıyorum." dedi.

Somalili Muhammed Abdullah Muhiddin de mukabelenin sünnet olduğunu, bunu sürdürmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.