Kütahya'daki eczanelerde camlı korona tedbiri - Son Dakika

Kütahya'daki eczanelerde camlı korona tedbiri

KÜTAHYA'da bazı eczaneler korona virüsüne karşı işyerlerine bankolarını camla kapatırken, 'sosyal mesafe' olarak gelen müşterileriyle aralarına 1 metrelik mesafe koyan şeritler çekti.

Korona virüsüne yönelik sağlık çalışanlarının yanı sıra risk altında bulunan eczanelerde kendi önlemlerini almaya başladı. Kütahya'da bazı eczaneler korona virüsüne karşı işyerlerine bankolarını camla kapatırken, 'sosyal mesafe' olarak gelen müşterileriyle aralarına 1 metrelik mesafe koyan şeritler çekti. Kütahya Eczacılar Odası Genel Sekreteri Halil Eğmir korona virüsü Türkiye'de görülmesinin ardından yayılma ihtimaline karşı yeni önlemler aldıklarını söyledi. Eczacılar Odası olarak öncelikle nöbet sisteminde hastalığın hastadan hastaya geçmesinin önüne geçmek için nöbet hizmetini eczanelerde ilaçların kapıda verilmesine karar verdiklerini ifade eden Eğmir, 'Kütahya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz bir proje oldu. Sonrasında da eczanelerimizde hastadan hastaya yayılmasının veya hastadan personele yayılmasının önüne geçebilmek için yüksek bankolarımıza camlar yaptırarak üzerlerine sloganlar yazdık. Yerlere de birer metre aralıklarla şeritler yaptırtık ki bunlar yine hastalarımız birbirleri arasında gerekli mesafe olsun diye. Bütün eczanelerimizdeki müşteri oturma koltuklarını azalttık, sebil ve çay makinalarını kaldırdık. Eczacılar Odası olarak hem ilk merkezi hem de ilçelerimizi kapsayacak şekilde dezenfekte projemiz oldu' dedi.

Halkın mümkün olduğunca hastane ve eczanelere mecbur kalmadıkları sürece gitmemeleri gerektiğini anlatan Eğmir, 'evlerinizde kalın' çağrısında bulundu. Eczacı Onur Yiğit ise sağlık çalışanlarının yanı sıra kendilerinin de risk altında olduğunu belirterek, 'Eczane olarak her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Bankoların üzerine cam koruma yaptırdık, dezenfekte yaptırdık. Hastalarımızdan ricamız mecbur kalmadıkları sürece evlerinden çıkmamalarını istiyoruz' diye konuştu.