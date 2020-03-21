Kütahya'daki eczanelerde camlı virüs tedbiri - Son Dakika
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Kütahya'daki eczanelerde camlı virüs tedbiri

6 saat önce

KÜTAHYA'da bazı eczaneler koronavirüsüne karşı işyerlerinde bankolarını camla kapatırken, gelen müşterileriyle aralarına 1 metrelik mesafe koyan şeritler çekti.

Kütahya'daki eczanelerde camlı virüs tedbiri, System.String[]

KÜTAHYA'da bazı eczaneler koronavirüsüne karşı işyerlerinde bankolarını camla kapatırken, gelen müşterileriyle aralarına 1 metrelik mesafe koyan şeritler çekti.

Koronavirüsüne yönelik sağlık çalışanlarının yanı sıra risk altında bulunan eczaneler de kendi önlemlerini almaya başladı. Kütahya'da bazı eczaneler koronavirüsüne karşı işyerlerinde bankolarını camla kapatırken, 'sosyal mesafe'yi korumak amacıyla, müşterileriyle aralarına 1 metrelik mesafe koyan şeritler çekti. Kütahya Eczacılar Odası Genel Sekreteri Halil Eğmir koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından yayılma ihtimaline karşı yeni önlemler aldıklarını söyledi. Eczacılar Odası olarak öncelikle nöbet sisteminde hastalığın hastadan hastaya geçmesinin önüne geçmek için nöbet hizmetini eczanelerde ilaçların kapıda verilmesine karar verdiklerini ifade eden Eğmir, "Kütahya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz bir proje oldu. Sonrasında da eczanelerimizde hastadan hastaya yayılmasının veya hastadan personele yayılmasının önüne geçebilmek için yüksek bankolarımıza camlar yaptırarak üzerlerine sloganlar yazdık. Yerlere de birer metre aralıklarla şeritler yaptırttık ki bunlar yine hastalarımız birbirleri arasında gerekli mesafe olsun diye. Bütün eczanelerimizdeki müşteri oturma koltuklarını azalttık, sebil ve çay makinalarını kaldırdık. Eczacılar Odası olarak hem ilk merkezi hem de ilçelerimizi kapsayacak şekilde dezenfekte projemiz oldu" dedi.Halkın mümkün olduğunca hastane ve eczanelere mecbur kalmadıkları sürece gitmemeleri gerektiğini anlatan Eğmir, 'evlerinizde kalın' çağrısında bulundu. Eczacı Onur Yiğit ise sağlık çalışanlarının yanı sıra kendilerinin de risk altında olduğunu belirterek, "Eczane olarak her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Bankoların üzerine cam koruma yaptırdık, dezenfekte yaptırdık. Hastalarımızdan ricamız mecbur kalmadıkları sürece evlerinden çıkmamalarını istiyoruz" diye konuştu.


Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:57 Kaynak: DHA

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