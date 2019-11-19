Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki kaçak tütün operasyonuna 2 tutuklama
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Kütahya'daki kaçak tütün operasyonuna 2 tutuklama

7 saat önce

Kütahya'da 'gümrük kaçağı tütün sattığı' ileri sürülen 5 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'daki kaçak tütün operasyonuna 2 tutuklama, System.String[]

Kütahya'da 'gümrük kaçağı tütün sattığı' ileri sürülen 5 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, tütün mamulü satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 44 bin 620 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 600 boş makaron, 4 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 7 elektronik sigara likidi, 19 sahte sigara bandrolu, 60 sökülmüş orijinal bandrol ele geçirildi.


Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Gümrük kaçağı tütün sattığı belirlenen 5 iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı. - KÜTAHYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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