Kütahya'daki kaçak tütün operasyonuna 2 tutuklama

Kütahya'da 'gümrük kaçağı tütün sattığı' ileri sürülen 5 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, tütün mamulü satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 44 bin 620 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 600 boş makaron, 4 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 7 elektronik sigara likidi, 19 sahte sigara bandrolu, 60 sökülmüş orijinal bandrol ele geçirildi.



Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Gümrük kaçağı tütün sattığı belirlenen 5 iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı. - KÜTAHYA