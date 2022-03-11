Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi - Son Dakika
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Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi

11.03.2022 16:15
Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi

Kütahya şehir merkezindeki kar fırtınasında adeta göz gözü görmezken, İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerası o anları kaydetti.

Kütahya şehir merkezindeki kar fırtınasında adeta göz gözü görmezken, İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerası o anları kaydetti.

Kent merkezi Sevgi yolu üzerinde bir anda başlayan kar fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı. Göz gözü görmediği fırtınada bazı vatandaşlar, kendilerini iş yerlerine attı. Yaklaşık 4 dakika süren kar fırtınası yerine kar yağışına bıraktı.

Kütahyalı vatandaşlar, 30 yıldır böyle bir kar fırtınası ile karşılaşmadıklarını ifade ettiler. Vatandaşın kısa süreli de olsa yaşadığı sıkıntılı dakikalar İHA kamerasına böyle yansıdı. - KÜTAHYA

Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi
Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi
Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi
Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi
Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi
Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi

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İhlas Haber Ajansı, Kütahya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi - Son Dakika


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