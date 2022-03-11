Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi - Son Dakika

Kütahya şehir merkezindeki kar fırtınasında adeta göz gözü görmezken, İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerası o anları kaydetti.

Kent merkezi Sevgi yolu üzerinde bir anda başlayan kar fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı. Göz gözü görmediği fırtınada bazı vatandaşlar, kendilerini iş yerlerine attı. Yaklaşık 4 dakika süren kar fırtınası yerine kar yağışına bıraktı.

Kütahyalı vatandaşlar, 30 yıldır böyle bir kar fırtınası ile karşılaşmadıklarını ifade ettiler. Vatandaşın kısa süreli de olsa yaşadığı sıkıntılı dakikalar İHA kamerasına böyle yansıdı. - KÜTAHYA