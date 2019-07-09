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Kütahya'daki kazalar MOBESE kamerasında

28 dakika önce

Kütahya'daki kazalar MOBESE kamerasındaKütahya'da meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Kütahya, Güncel
Kütahya'daki kazalar MOBESE kamerasında
Kütahya'da meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi. Yolun karşısına geçmek isteyen kadın ile otomobilin karıştığı kazada ise genç kadın adeta ölümün kıyısından döndü.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Kütahya'da meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri 'hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazaların ilkinde, aşırı hızlı olduğu görülen bir otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Gaybiefendi Musalla Caddesi'nde ise iki otomobil, kavşakta geçiş üstünlüğü kuralını ihlal ederek çarpıştı.
ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ
MOBESE kameralarına yansıyan diğer kazada ise ismi öğrenilemeyen bir kadın 75'nci Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalıştı. Soldan gelen aracı fark etmeyen kadın hızlı adımlarla karşıya geçerken hızla gelen otomobil, aynasıyla çarptı. Görüntülerde kazada hafif yaralandığı ve ölümden döndüğü görülen kadının yol kenarında oturarak yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.
Kütahya'daki kazalar MOBESE kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:01 Kaynak: DHA
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