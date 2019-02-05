Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki Kuş Türleri Fotoğraflarla Tanıtıldı

Kütahya'daki Kuş Türleri Fotoğraflarla Tanıtıldı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Kütahya'da yaşayan kuş türlerinin fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Kütahya'daki Kuş Türleri Fotoğraflarla Tanıtıldı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Kütahya'da yaşayan kuş türlerinin fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde izlenime sunulan sergide, Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğünde görevli Zafer Yıldız tarafından Kütahya'nın bazı bölgelerinde görüntülenen yaklaşık 60 kuş türünün fotoğrafları ve tahnitlerine yer verildi.

Kara akbaba, toy, ak pelikan, alacabalıkçıl, leylek, uzun bacak gibi kuş türlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergi, fotoğraf ve doğaseverlerden ilgi gördü.

Serginin açılışına Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdür Yardımcısı Mücahit Eracar, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürü İsmail Lafcıoğlu, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca, Kütahya Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Sunay Birsen ve dernek üyeleri, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği üyeleri, şube müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.


Ayrıca açılışa gelen çocuklara içinde çam tohumu bulunan kurşun kalemler hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:42 Kaynak: AA

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