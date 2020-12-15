Kuyumcu soygunu girişiminin 4 şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kuyumcu soygunu girişiminin 4 şüphelisi yakalandı

15.12.2020 17:41

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuyumcu soygunu girişiminde bulundukları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuyumcu soygunu girişiminde bulundukları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hisar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir kuyumcuya dün sabaha karşı yapılan soygun girişiminin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi.

Daha sonra zanlıları kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, Domaniç ve Bursa'nın Gemlik ile İnegöl ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Soygun girişimini gerçekleştirdikleri iddia edilen Y.K. (24), yeğeni H.K. (16) ile Ö.T. (17) ve Z.E. (17) ekiplerce gözaltına alındı.

Olayda kullanılan otomobilin ise kiralık olduğu belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, sorgulamalarında kiraladıkları otomobilin plakalarını ormanlık alanda söktükten sonra kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını, işyerini açan bir esnafın soygunu fark etmesi üzerine korkarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Bu arada, soygun girişimi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin bir otomobile halat bağlayıp kepenkleri kırdıktan sonra fark edildiklerini anlayınca kaçmaları yansıdı.

Dün sabaha karşı, Hisar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde Hamit Önder'e ait kuyumcu dükkanının önüne gelen zanlılar, iş yerinin kepenklerini araca bağlı çeki halatıyla kırarak soygun girişiminde bulunmuştu. Çevrede iş yeri bulunan esnaf Hayrettin Bozdemir'in durumu fark etmesi üzerine paniğe kapılan zanlılar, olay yerinden kaçmıştı.

Kuyumcu soygunu girişiminin 4 şüphelisi yakalandı
Kuyumcu soygunu girişiminin 4 şüphelisi yakalandı
Kuyumcu soygunu girişiminin 4 şüphelisi yakalandı
Kuyumcu soygunu girişiminin 4 şüphelisi yakalandı

Kuyumcu Soygunu, Kütahya, Domaniç, Soygun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumcu soygunu girişiminin 4 şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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