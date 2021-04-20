Kütahya'daki maden sahalarında inceleme - Son Dakika

Kütahya'daki maden sahalarında inceleme

20.04.2021 13:30
Kütahya'daki maden sahalarında inceleme, System.String[]

İzin ve İrtifak Daire Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürü Bülent Kayar, Mühendisler Meltem Güven, Yasin Çağrı Doğmuş, Gözde Güneri, Semiha Yılmaz ve Şafak Yeke'den oluşan teknik gezi heyeti Kütahya, Emet ve Tavşanlı'da bulunan sahalarda incelemelerde bulundu.

İzin ve İrtifak Daire Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürü Bülent Kayar, Mühendisler Meltem Güven, Yasin Çağrı Doğmuş, Gözde Güneri, Semiha Yılmaz ve Şafak Yeke'den oluşan teknik gezi heyeti Kütahya, Emet ve Tavşanlı'da bulunan sahalarda incelemelerde bulundu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından maden tesis ve sahalarında inceleme yapmak üzere Kütahya'ya gelen İzin ve İrtifak Daire Başkanlığı Şube Müdürü ve Mühendisleri ağırlandı. Maden sahalarını yerinde görüp, madencilik ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgiler alan teknik gezi heyeti, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü orman alanlarında kalan izinli 4 maden tesis ve sahalarında inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Linyit hammaddesini değerlendirerek, ülkenin linyit ihtiyacını karşılamak için üreten, Ömerler Yeraltı Ocağı'nda kömür üretimi yapan ve yurt ekonomisine azami katkı sağlayan Garp Linyitleri İşletmesini, Kolemanit cevheri üretimi gerçekleştiren Emet Eti Bor İşletmesini, gümüş cevherlerini ulusal ve uluslararası çevre ve teknolojik standartlara uygun olarak işletip, yatırım, üretim ve istihdama katkı sağlayan Emet Eti Gümüş Tesislerini ve doğal manyezit cevherini, sinter manyezit, bazik refrakter tuğla ve harç üreterek Türkiye ekonomisine kazandıran Kümaş Manyezit Tesislerini gezen teknik gezi heyeti yetkililerden üretim aşamaları ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Teknik gezi heyetine, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya İzin ve İrtifak Şube Müdürü Savaş Serdar Ateş, İşletme Müdürleri ve İşletme Şefleri eşlik etti. Bölge Müdürü Hasan Keskin ile Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Daire Başkanlığı teknik gezi heyeti maden sahaları incelemelerinde kendilerine değerli bilgiler vererek, yol gösteren Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürü Recep Çelik'e, Emet Etibor İşletme Müdürü Osman Zengin'e, Emet Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürü İsmalİçyüz'e, Kümaş Genel Müdürü Koçağa Türeoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Arazi programının ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü binasında Bölge Müdürü Hasan Keskin'i ziyaret eden teknik gezi heyeti, Bölge Müdürü Keskin olmak üzere arazi programlarında her konuda yardımcı olan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya'daki maden sahalarında inceleme
Kütahya'daki maden sahalarında inceleme
Kütahya'daki maden sahalarında inceleme
Kütahya'daki maden sahalarında inceleme
Kütahya'daki maden sahalarında inceleme
Kütahya'daki maden sahalarında inceleme
Kütahya'daki maden sahalarında inceleme

Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı, Kütahya, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'daki maden sahalarında inceleme - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar dikkat! 30 Nisan'a kadar ödeme yapanın faiz ve gecikme cezası silinecek Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar dikkat! 30 Nisan'a kadar ödeme yapanın faiz ve gecikme cezası silinecek Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Liverpool'un hocası Klopp'tan cesur yorum: Bu hoşuma gitmedi, mesele sadece para Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Liverpool'un hocası Klopp'tan cesur yorum: Bu hoşuma gitmedi, mesele sadece para         
15:00
Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
14:29
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor         
14:11
Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti         
13:56
Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi         
13:29
Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti         
12:47
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım         
12:09
Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı         
11:34
Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti         
09:38
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 15:08:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'daki maden sahalarında inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei