Kütahya'daki meralar gübreleniyor - Son Dakika

Kütahya'daki meralar gübreleniyor
12.03.2021 10:38
Kütahya Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İGSAŞ Kütahya Fabrikasından temin ettikleri yaklaşık 2 bin ton gübrenin büyük meralarına atılmak üzere dağıtımına başladıklarını belirtti.
Kütahya Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İGSAŞ Kütahya Fabrikasından temin ettikleri yaklaşık 2 bin ton gübrenin büyük meralarına atılmak üzere dağıtımına başladıklarını belirtti.
Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık konuyla ilgili yaptığı açıklamada," İGSAŞ Kütahya Fabrikasından temin ettiğimiz, yaklaşık 2 bin ton gübrenin, öncelikli olarak ilimizin nispeten büyük meralarına atılmak üzere dağıtımına başladık. Muhtarlarımızdan talep geldikçe sevkiyatlarımız devam edecektir. İlimize bu desteği veren İGSAŞ Fabrikası yetkililerine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA
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