Kütahya'daki meralar gübreleniyor - Son Dakika

Kütahya'daki meralar gübreleniyor

12.03.2021 10:38
Kütahya'daki meralar gübreleniyor, System.String[]

Kütahya Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İGSAŞ Kütahya Fabrikasından temin ettikleri yaklaşık 2 bin ton gübrenin büyük meralarına atılmak üzere dağıtımına başladıklarını belirtti.

Kütahya Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İGSAŞ Kütahya Fabrikasından temin ettikleri yaklaşık 2 bin ton gübrenin büyük meralarına atılmak üzere dağıtımına başladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık konuyla ilgili yaptığı açıklamada," İGSAŞ Kütahya Fabrikasından temin ettiğimiz, yaklaşık 2 bin ton gübrenin, öncelikli olarak ilimizin nispeten büyük meralarına atılmak üzere dağıtımına başladık. Muhtarlarımızdan talep geldikçe sevkiyatlarımız devam edecektir. İlimize bu desteği veren İGSAŞ Fabrikası yetkililerine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'daki meralar gübreleniyor
Kütahya'daki meralar gübreleniyor
Kütahya'daki meralar gübreleniyor
Kütahya'daki meralar gübreleniyor
Kütahya'daki meralar gübreleniyor

Orhan Özçalık, Kütahya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'daki meralar gübreleniyor - Son Dakika


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