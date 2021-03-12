Kütahya'daki meralar gübreleniyor - Son Dakika

Kütahya Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İGSAŞ Kütahya Fabrikasından temin ettikleri yaklaşık 2 bin ton gübrenin büyük meralarına atılmak üzere dağıtımına başladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık konuyla ilgili yaptığı açıklamada," İGSAŞ Kütahya Fabrikasından temin ettiğimiz, yaklaşık 2 bin ton gübrenin, öncelikli olarak ilimizin nispeten büyük meralarına atılmak üzere dağıtımına başladık. Muhtarlarımızdan talep geldikçe sevkiyatlarımız devam edecektir. İlimize bu desteği veren İGSAŞ Fabrikası yetkililerine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA