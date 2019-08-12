Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Kütahya'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

1 saat önce

Kütahya'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kütahya'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz gönderildi. 3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye başladı. Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise 'acil' koduyla göreve çağrıldı.
Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şiddetli rüzgar çalışmaları olumsuz yönde etkilerken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:32 Kaynak: İHA
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