Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece de dahil olmak üzere karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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