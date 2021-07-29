Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samrık Deresi mevkiinde çıkan orman yangını, bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahalesiyle 5 saatin ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA