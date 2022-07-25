Kütahya'daki orman yangını kontrol altında! Ciğerlerimiz yandı - Son Dakika
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Kütahya'daki orman yangını kontrol altında! Ciğerlerimiz yandı

25.07.2022 09:25

Kütahya'nın Emet ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını nedeniyle 97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci köyü tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopterin görevlendirildiğini bildirildi. Ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangını söndürmeyi başardı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarında yeniden yükseliş meydana geldi. Kütahya ve Manisa'da dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Akşam üzeri başlayan yangınlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. İki ilde de alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Kütahya'da ortalığı küle döndüren orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KAYNAĞI HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Kütahya'daki orman yangınları ise daha çok Emet ilçesine bağlı Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgede yoğunlaştı. Buradaki yangının neden kaynaklandığı ise henüz tespit edilemedi.

Kütahya'da ortalığı küle döndüren orman yangını kontrol altına alındı

ÇOK SAYIDA EKİPMANLA MÜDAHALE EDİLDİ

Ormanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı. Yangına 2 tanker uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale edildi.

8 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Kütahya'da ortalığı küle döndüren orman yangını kontrol altına alındı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve yangın söndürme teçhizatına sahip helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek, Emet'te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapıldığı aktarıldı.

Paylaşımda ayrıca, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçlarının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

YANGINDAN BU SABAH SAATLERİNDE İYİ HABER GELDİ

Kütahya'daki yangından bu sabah saatlerinde ise iyi haber geldi. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangını söndürmeyi başardı.

MANİSA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Akhisar ilçesinde otluk alanda çıkıp, tarım arazileri ile ormana sıçrayan yangın, 13,5 saat sonra kontrol altına alındı. Kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, tarım arazilerine ve ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Ekipleri yoğun çabasına karşın alevler Şehitler ile Durasıl mahallerine ulaştı, takviye istendi.

Kütahya'da ortalığı küle döndüren orman yangını kontrol altına alındı

PERSONEL VE ARAÇ SAYISI ARTIRILDI

12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi ve Kırkağaç'tan gelen 1 komando timinin müdahale ettiği yangın nedeniyle 20 evde oturan 40 kişi ile 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvan tedbir amacıyla tahliye edildi.

Havanın kararması ile alevlere sadece 2 gece görüş kabiliyetini sahip helikopterle devam edildi. Karadan müdahale ise hummalı bir şekilde sürdü. Günün ilk ışıkları ile helikopter ve uçaklar, tekrar devreye girdi. Alevler, saat 07.00 itibarıyla 13,5 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, metruk Çaltıkçukur Mahallesi'ndeki 7 boş ev ile 1 okul yangında zarar gördü. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğünün tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Son Dakika Güncel Kütahya'daki orman yangını kontrol altında! Ciğerlerimiz yandı - Son Dakika


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