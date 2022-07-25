Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

25.07.2022 08:27
Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kütahya'nın Emet ilçesi, Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Kütahya'nın Emet ilçesi, Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Orman Genel Müdürlüğü, yaklaşık 14 saattir devam eden yangına 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirdi. Bölgeye ulaşan helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangına 650 personel, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye ve 6 dozer görev yapıyor. - KÜTAHYA

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Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Vali Çelik: 'Yangın bölgesine 28 helikopter, 5 uçak yönlendirildi' Vali Çelik: 'Yangın bölgesine 28 helikopter, 5 uçak yönlendirildi'
Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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