Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangına 650 personel, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye ve 6 dozer görev yapıyor. - KÜTAHYA

Alınan bilgiye göre, Orman Genel Müdürlüğü , yaklaşık 14 saattir devam eden yangına 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirdi. Bölgeye ulaşan helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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