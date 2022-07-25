Kütahya'daki orman yangınında 2'nci gün; müdahale sürüyor - Son Dakika
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Kütahya'daki orman yangınında 2'nci gün; müdahale sürüyor

25.07.2022 10:38
Kütahya'daki orman yangınında 2'nci gün; müdahale sürüyor

KÜTAHYA'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında dün çıkan orman yangını sürüyor.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında dün çıkan orman yangını sürüyor. Yangına 28 helikopter, 6 uçak, 75 arazöz, 25 su taşıma aracı, 35 itfaiye, 6 dozer ve 850 personel ile müdahale ediliyor.

Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın nedeniyle Küreci köyü boşaltıldı. Yangına havadan müdahale, gece boyunca gece görüşlü helikopterlerle yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer helikopterler de çalışmalara katıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 8 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ Milli Savunma Bakanlığı, yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter gönderildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,  "Kütahya Emet'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Havacılık Komutanlığımız tarafından İzmir'den ve Isparta'dan toplam 8 adet helikopter görevlendirildi. Yangın söndürme teçhizatına sahip olan helikopterlerimiz bölgeye intikal etti. Ayrıca Emet'te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapılıyor. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığımızdan görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçları bölgeye sevk edildi" denildi.

Yangına şu anda 28 helikopter, 6 uçak, 75 arazöz, 25 su taşıma aracı, 35 itfaiye, 6 dozer ve 850 personel ile müdahale ediliyor.


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Kütahya'da orman yangını (3) Kütahya'da orman yangını (3) Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor
Kaynak: DHA

Kütahya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'daki orman yangınında 2'nci gün; müdahale sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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