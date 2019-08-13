Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Kütahya'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

1 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Kütahya'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Kütahya'da sabah saatlerinden itibaren 3 helikopterle yangını söndürme çalışmalarına yeniden başlandı. Kütahya Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, "Şu anda alanda 9 dozer, 4 greyder ve 39 arazözlü ekip çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 160 orman personeli ve çevre köylerde yaşayan gönüllü vatandaşlarımız soğutma çalışmalarına katılıyor. Son tespitlere göre yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.
(Hüseyin Efe/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Perinçek, "Ajan mısınız?" sorusuna yanıt verdi
İYİ Parti lideri Akşener'den yeni parti açıklaması: Erdoğan'a nankörlük içeriden yapıldı 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 09:41:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]