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Kütahya'daki rüşvet operasyonu

42 dakika önce

Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden istihbarat şube müdürü ile eski asayiş şube müdürü tutuklandı.

Kütahya'daki rüşvet operasyonu, System.String[]

Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden istihbarat şube müdürü ile eski asayiş şube müdürü tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 5 aydır yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Nihat Tekin ve eski Asayiş Şube Müdürü Serdar Kan ile 2'si polis memuru toplam 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tekin ve Kan, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün rüşvet aldıkları ve kişisel verileri usulsüz yaydıkları öne sürülen zanlılara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, istihbarat şube müdürü ve eski asayiş şube müdürü ile 2'si polis memuru toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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