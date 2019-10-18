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Kütahya'daki rüşvet operasyonu

4 dakika önce

Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan İstihbarat Şube Müdürü Nihat Tekin'in operasyondan bir hafta önce görev yerinin değiştirildiği, Asayiş Şube Müdürü Serdar Kan'ın da Eskişehir'e atandığı bildirildi.

Kütahya'daki rüşvet operasyonu, System.String[]

Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan İstihbarat Şube Müdürü Nihat Tekin'in operasyondan bir hafta önce görev yerinin değiştirildiği, Asayiş Şube Müdürü Serdar Kan'ın da Eskişehir'e atandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 5 aydır yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Nihat Tekin'in hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle operasyondan bir hafta önce görevden alınarak, başka bir şubeye atandı.

Yaklaşık 5 ay önce görev yeri değiştirilen eski Asayiş Şube Müdürü Serdar Kan ise operasyondan 3 gün önce de Eskişehir'e atandı.

Öte yandan, Tekin ve Kan'ın operasyonun ardından da açığa alındığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün rüşvet aldıkları ve kişisel verileri usulsüz yaydıkları öne sürülen zanlılara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, istihbarat şube müdürü ve eski asayiş şube müdürü ile 2'si polis memuru toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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