Üye Girişi
Kütahya'daki 'Saklıgöl' buz tuttu - Son Dakika

Kütahya'daki 'Saklıgöl' buz tuttu

25.01.2022 11:31

- Kütahya'daki 'Saklıgöl' buz tuttu Vatandaşlar çam ağaçlarıyla çevrili 'Saklıgöl'de gezinti yaptı, hatıra fotoğrafı çekerek kar ve buz manzarasını ölümsüzleştirdi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde yer alan 'Saklıgöl'ün yüzeyi buzla kaplandı.

- Kütahya'daki 'Saklıgöl' buz tuttu

Vatandaşlar çam ağaçlarıyla çevrili 'Saklıgöl'de gezinti yaptı, hatıra fotoğrafı çekerek kar ve buz manzarasını ölümsüzleştirdi

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde yer alan 'Saklıgöl'ün yüzeyi buzla kaplandı.

210 bin metreküplük su hacmine sahip 'Saklıgöl', hava sıcaklığının Kütahya'da eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Bölgeye gelen vatandaşlar, çam ağaçlarıyla çevrili Saklıgöl'de gezinti yaptı, hatıra fotoğrafı çekerek kar ve buz manzarasını ölümsüzleştirdi. Öğrenci ve vatandaşlar, "Saklıgöl'ün her tarafı yeşil orman, oksijeni bol. Burası karla birlikte ayrı bir güzel" diye konuştular.

'Saklıgöl'ün karlı ve buzlu eşsiz manzarası İHA tarafından havadan da görüntülendi.

2000 yılında 42 bin metrekarelik alana yapılan 'Saklıgöl'ün 210 bin metreküplük su hacmine sahip olduğu belirtildi.

Kütahya'daki 'Saklıgöl' buz tuttu
Kütahya'daki 'Saklıgöl' buz tuttu
Kütahya'daki 'Saklıgöl' buz tuttu

YORUMLAR
500

Evliya çelebi Yerleşkesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'daki 'Saklıgöl' buz tuttu - Son Dakika


Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı! Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı!         
11:34
Yasak Elma'da Yıldız'ın yeni oyunu dengeleri değiştirecek mi? Çağatay ve Kumru aşkında sorunlar yaşanmaya başlandı Yasak Elma'da Yıldız'ın yeni oyunu dengeleri değiştirecek mi? Çağatay ve Kumru aşkında sorunlar yaşanmaya başlandı         
11:30
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Cem Uzan'dan korkutan dolar tahmini: 2022'yi 30'larda kapatır! Cem Uzan'dan korkutan dolar tahmini: 2022'yi 30'larda kapatır!         
11:15
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Depremin vesile olduğu aşk! Enkazda karşılaştılar, hayatlarını birleştirdiler Depremin vesile olduğu aşk! Enkazda karşılaştılar, hayatlarını birleştirdiler         
10:44
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19

Son Dakika Haberleri
11:34 Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı!
11:32 Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!
11:29 Yasak Elma'da Yıldız'ın yeni oyunu dengeleri değiştirecek mi? Çağatay ve Kumru aşkında sorunlar yaşanmaya başlandı
11:29 Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor
11:26 Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak
11:15 Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Kartal ve Efe'yi kaçıran kim?
11:14 Cem Uzan'dan korkutan dolar tahmini: 2022'yi 30'larda kapatır!
11:14 Kalp Yarası dizisinde neler oldu? Sancakzade Konağı yeni heyecanlara gebe
11:10 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Akça Alparslan'a gerçeği söyledi mi?
10:44 Depremin vesile olduğu aşk! Enkazda karşılaştılar, hayatlarını birleştirdiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 11:39:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'daki 'Saklıgöl' buz tuttu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement