Siviltoplum kuruluşlarından İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) Başkanı Nazif Kocaçoban, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfretmesine tepki gösterdi.

Kocaçoban, platform üyesi sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte Cumhuriyet Caddesi Karagöz Camisi'nin önünde düzenlediği basın toplantısında, şehitliğin en yüce değerlerin başında yer aldığını ve şehitlere saygısızlık ve hakaretin kimsenin hakkı ve haddi olmadığını söyledi.

Türk milletinin şehitlerin emaneti olan yakınlarına saygısızlık edenleri asla unutmadığını ve unutmayacağını belirten Kocaçoban, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlerle işbirliği içerisinde olan, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti, vekil istemiyoruz. Şehitlik, en yüce değerlerimizin başında yer almaktadır. Şehitlere saygısızlık ve hakaret kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir."

Kocaçoban, kutsal değerlere hakaret eden, hor gören, küfreden insanlardan millet olarak özür beklediklerini aktardı.

Geçtiğimiz günlerde Kütahya'da, sel felaketinde görev alan işçilere teşekkür belgesi verilen törende, CHP'li meclis üyesinin personellerden birinin hatıra fotoğrafı çekimi öncesi takkesini çıkarmasını istemesine de tepki gösteren Kocaçoban, "Biz herkesin inancını ve dinini her yerde serbestçe yaşamasını istiyoruz. Hiç kimsenin jakoben bir yaklaşımla karşı tarafa hükmetmesini kabul etmiyoruz. 28 Şubat post modern darbe sürecinde her türlü baskıyı yapıp inançları gereği başörtüsü takan insanlara adeta ülkede cehennemi yaşatan zihniyetin tekrar hortlamasına asla göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.