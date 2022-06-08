Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları başladı - Son Dakika
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Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları başladı

08.06.2022 11:35
Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları başladı

Tavşanlı ilçesindeki 8 bin yıllık Tavşanlı Höyük'te yeni dönem kazı çalışmalarına başlandı.

Tavşanlı ilçesindeki 8 bin yıllık Tavşanlı Höyük'te yeni dönem kazı çalışmalarına başlandı.

Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için " Kütahya'nın kalbi" adı verilen höyükte başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde yürütülecek.

Hititolog Sezer Seçer Fidan, AA muhabirine, höyük kazısının 12 ay kazı statüsüne çıkarılmasının daha çok bulgu elde edilmesi açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Höyüğün Kütahya'nın ilk yerleşimlerinden biri olduğunu belirten Fidan, "İlk olarak köy olarak başlanılan bu yerleşim yeri zamanla kasaba ve şehirleşmeye doğru evrim geçirmiş. Çok verimli bir toprak burası. Hemen eteğinden geçen su kaynağıyla oldukça gelişmeye elverişli. Bu yıl buradaki çalışmalarımızla günümüzden 4 bin yıl öncesine ışık tutmayı planlıyoruz." dedi.

Fidan, höyüğün, büyüklüğünün ve konumunun yanında bölgesel tarihe ışık tutması açısından da önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: .

"Tavşanlı Höyük sadece yerleşim yerinin büyük olması ile değil, aynı zamanda Batı Anadolu ile İç Anadolu arasındaki geçiş güzergahında yer alması bölgenin lokasyonunu göstermesi açısından oldukça önemli olacak. Bu yüzden burada gerçekleştirilen çalışmalar bölgeler arası iletişimi görmemiz açısından oldukça önemli."

Fidan, 27 kişilik ekiple yürütülecek kazı çalışmalarına Kütahya Valiliği ve Tavşanlı Belediyesinin de destek verdiğini sözlerine ekledi.

Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları başladı
Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları başladı
Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları başladı
Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları başladı
Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları başladı - Son Dakika
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