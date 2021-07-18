Kütahya'daki termal tesislerde bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

Termal turizmde önde gelen kentlerden Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle hizmet veren termal tesislerde Kurban Bayramı dolayısıyla rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.

Bölgede 2 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet veren merkez ile Simav, Emet ve Tavşanlı ilçelerindeki termal otellerde de rezervasyonlar sürüyor.

İl genelindeki otel oda ve apart fiyatları, gecelik 150 ile 500 lira arasında değişiyor.

Karaderili Şirketler Grubu bünyesindeki Emet Termal Resort&Spa Otel'in müdürü Ramazan Sezer, AA muhabirine, bayram tatilinin 9 gün olmasından dolayı tesisin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Otelde genellikle yerli turistlerin konaklayacağını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Otelimizin doluluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı. Ağırlıklı olarak Ankara, Bursa, İzmir ve çevre illerden gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. 97 bin metrekare botanik bahçe içinde bulunan tesisimizin doğa ile iç içe olması ve termal sularının şifalı özellikleriyle ilgi çekiyor. İnsanlar buraya hem tatil yapmak hem de sağlık için geliyor. Emet ilçemiz, çok değerli termal su kaynaklarına sahip. Burada insanlar gerçekten huzurlu bir tatil geçirebiliyor."

Salgın sürecinin başından bu yana tüm önlemleri üst seviyede uyguladıklarını aktaran Sezer, hijyen ve güvenliği ön planda tuttuklarını dile getirdi.

"Kovid-19 salgınıyla ilgili tüm tedbirleri aldık"

Kütahya Belediyesine ait Ilıca Otel Harlek'in işletme müdürü Mustafa Yakar da rezervasyonların yüzde 80'inin dolduğunu belirtti.

Otellerinin çam ormanı içinde yer aldığı bilgisini veren Yakar, "Misafirlerimizin bayram tatili süresince huzurlu bir şekilde konaklayabilmeleri için Kovid-19 salgınıyla ilgili tüm tedbirleri aldık. Doluluğumuzun birkaç gün içinde yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.