Kütahya'daki termik santraller yeniden üretime başlayacak - Son Dakika

Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesi ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyetleri durdurulan termik santrallerin, yeniden üretime başlayacağı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2019'a kadar, verilen süre içinde "Çevre Mevzuatı"na uyum yönündeki yatırımları tamamlayamadıkları gerekçesiyle merkeze bağlı Seyitömer beldesindeki Çelikler Seyitömer Termik Santrali ile Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Çelikler Tunçbilek Termik Santrali'nde, 1 Ocak 2020'de üretimin durdurulduğu hatırlatıldı.

Termik santrallerin "Geçici Faaliyet Belgesi" ile üretime yeniden başladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreç içinde ilgili santrallerin çevre yatırımlarını tamamlayarak Bakanlığımıza 'Geçici Faaliyet Belgesi' başvurusunda bulunmasıyla birlikte Seyitömer Termik Santrali'nin iki ünitesi ile Tunçbilek Termik Santrali'nin iki ünitesine, 4 Haziran 2020'ye kadar Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenmiş ve ünitelerdeki faaliyet durdurma kararı kaldırılmıştır. Termik santrallerdeki denetim, izleme ve takip gibi işlemler, bundan sonraki süreçte de hassasiyet içerisinde yürütülecektir."