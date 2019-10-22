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Kütahya'daki trafik kazası

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tavşanlı- Harmancık kara yolunda, iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücülerden Kadir Arslan, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer sürücü Fadıl Kanatlı ve aynı araçtaki Meliha Kanatlı'nın ise tedavilerine devam ediliyor.

Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 otomobil, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 5. kilometresinde, Fadıl Kanatlı'nın kullandığı 06 ZPB 06 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, 16 K 8122 plakalı otomobildeki Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücüler Arslan ile Kanatlı ve aynı araçta bulunan Meliha Kanatlı, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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