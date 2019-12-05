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Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf

6 saat önce

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf, System.String[]

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda, dün iki gencin olay yerinde, bir kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden Muhammed Harman'ın babası Enver Harman, otomobilin çarpması nedeniyle yola savrulan ağaç parçalarını temizleme çalışmasına katıldı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Enver Harman, görevlendirildiği kaza yerinde, çarpma sonucu refüjde yerinden sökülen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırdı. Olay yerinde temizlik de yapan Harman çalışırken, oğlu ve diğer gencin cesetleri cenaze aracına konuldu.

Enver Harman işini bitirince olay yeri incelemesi ve cenazelerin araca taşınmasını her şeyden habersiz bir şekilde uzaktan izledi.

Baba Harman, kazadan birkaç saat sonra ölenlerin kimliklerinin belirlenmesiyle, kaza yerindeki iki cesetten birinin oğluna ait olduğunu öğrendi.

Kazaya ilişkin çalışmalar ve Enver Harman'ın görüntüsü, olay yerinde bulunan AA muhabiri tarafından kaydedildi.

Bu arada, Muhammed Harman'ın evli olduğu ve 2,5 yaşında bir çocuğunun bulunduğu belirtildi.

Olay

Dün sabah saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda bir otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpması sonucu Muhammed Harman (23) ve Semih Aslan (23) olay yerinde, Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Mustafa Koç ve Emre Feriz ise ağır yaralanmıştı.

Kütahya, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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