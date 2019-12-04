Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı
6 saat önce
Kütahya'nın otomobilin aydınlatma direği ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
Kütahya'nın otomobilin aydınlatma direği ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - KÜTAHYA
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