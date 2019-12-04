Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı

6 saat önce

Kütahya'nın otomobilin aydınlatma direği ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı, System.String[]

Kütahya'nın otomobilin aydınlatma direği ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.


Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
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