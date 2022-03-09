Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

09.03.2022 08:50
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta ve içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada, 200 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araçta bulunan şüpheli L. Y. isimli şahıs çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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