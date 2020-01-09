Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı

2 saat önce

Kütahya'da bir evde cesetleri bulunan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da bir evde cesetleri bulunan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.


Kütahya merkez Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'ta bir evde karnında bıçak darbeleri olan Emine Arslan (60) ile vücudu kısmen yanmış Süleyman Özdemir'in (56) cesetlerinin bulunmasının ardından yapılan otopside, bu kişilerin cinayete kurban gittiği belirlenmiş ve Zanlı olarak Salih Aydın (43) ve Fatma Tabu (38) gözaltına alınmıştı.


Zanlılardan Salih Aydın sorgulamasında her iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.


Aydın, "İmam nikahlı eşim Fatma'ya fuhuş yaptırarak, para kazanabileceğimi söyleyince aramızda kavga çıktı. Bende kavga esnasında Süleyman Özdemir'i ve Emine Arslan'ı bıçaklayarak, öldürdüm" dedi.


Diğer zanlı Fatma Tabu ise cinayeti Salih Aydın'ın işlediğini ileri sürerek, cesetlerin yanarak yok olması için evdeki eşyaları çakmakla tutuşturduğunu söyledi.


Zanlılar, "Kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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