Kütahya'daki yan yol çalışması trafiği rahatlatacak - Son Dakika

Kütahya'daki yan yol çalışması trafiği rahatlatacak

09.03.2021 11:46
Kütahya'daki yan yol çalışması trafiği rahatlatacak, System.String[]

Kütahya Zafer Meydanı'nda yapılan alt geçitte yaşanan trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi adına, Azerbaycan Parkı yanında yan yol çalışması başlatıldı.

Kütahya Zafer Meydanı'nda yapılan alt geçitte yaşanan trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi adına, Azerbaycan Parkı yanında yan yol çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonrasında, Vazo çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi planlanıyor.

Kütahya şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunun, alt geçidin yönünün ters olarak seçilmesinden kaynaklandığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, trafik yoğunluğunun önlenmesi adına yapılan çalışmalara bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Başkan Işık açıklamasında, "Kütahya'da son yıllarda trafik yoğunluğu yaşandığı bir dönemde, çözüm arıyoruz. Malum Zafer Meydanı'nın da yapılan alt geçidin yönünün ters olmasından kaynaklanan bir sorun yumağı haline geldi, şehir merkezindeki trafik sıkışıklığı. Buna çözüm bulmak için Zafer Meydanı Projemizi projelendiriyoruz. Ancak acil uygulama konulabilecek tedbirler nelerdir sorusunun cevabını ararken, yaptığımız proje çalışmasında dünyada örnekleri çok az olan yan yolu olmayan alt geçit uygulamasının Kütahya'mıza yakışmadığını söylemiştik. Yan yolu açarak bu işe bir çözüm bulabiliriz diye düşündük. Bunun için arkadaşlarımız projelendirdi. Gerekli müracaatlarımızı yaptık. İl Trafik Komisyonunda kabul oldu. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu dönemi fırsat bilerek uygulamaya koyduk. Bugün ham yol çalışması tamamlandı. Yarında asfalt atılarak yan yolu devreye sokacağız" dedi.

"Vazo çevresindeki yoğunluk azalacak"

Eskişehir istikametinden gelen araçların Afyon istikametine dönmeleri için Vazonun çevresinden dönmeleri gerektiğini, bununda trafik yoğunluğuna neden olduğunu hatırlatan Başkan Işık, "Eskişehir istikametinden Afyon istikametine dönecek olan vatandaşlarımızın başka imkanı yoktu. Mutlaka Vazonun çevresinden dönerek, öyle Afyon yoluna girmesi gerekiyordu. Vazo çevresinde ise gerek yaya, gerekse araç trafiği, bu anlamda bir karmaşaya yol açıyordu. Şimdi, Eskişehir istikametinden gelen ve Afyon istikametine dönecek olanlara bir alternatif oluşturduk" şeklinde konuştu.

yapılan yanlış seçimlerin başta çözüm yolları olmadığını ifade eden Başkan Işık, "Bunlar zamanında yapılması gerekiyordu. Zafer Meydanında ki alt geçidin yönün ters seçilmiş olmasından kaynaklanan bu tür sorunların başka türlü çözümü yok. O alt geçidi kapatarak yeniden Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesini birbirine bağlayacak bir alt geçit projesi hem maliyetli olacak, hem de geçmişte yapılan emeklere yazık olacaktı. O geçidi uygun olarak nasıl kullanırız, nasıl değerlendiririz aradık. Bunun için ilk uygulamamız Orgeneral Asım Gündüz Caddesinde trafik yönünün terse çevrilmesi, Osmanlı Caddesinde düzenleme ile daha önce yüzde 18-20'lerde olan alt geçit kullanım oranı, şimdi yüzde 50'ye çıktı. Bu tür uygulamalarla alt geçidin ve üst yolların kullanım oranını artırmamız lazım. Merkezdeki trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefledik. Hayırlı olsun. Güzel bir uygulama oldu" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya'daki yan yol çalışması trafiği rahatlatacak
Kütahya'daki yan yol çalışması trafiği rahatlatacak
Kütahya'daki yan yol çalışması trafiği rahatlatacak
Kütahya'daki yan yol çalışması trafiği rahatlatacak

Azerbaycan, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'daki yan yol çalışması trafiği rahatlatacak - Son Dakika


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