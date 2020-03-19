Kütahya'daki yangında 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kütahya'daki yangında 7 kişi kurtarıldı

KÜTAHYA'da 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 7 kişi kurtarıldı.

Dumlupınar Mahallesi Atlas sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan Sema Kocadağ ve 4 çocuğu polisler tarafından tahliye edildi. Dördüncü katta yaşayan ve dumandan etkilenen 3 kişide itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüp soğutma çalışması yaptı. Binadan tahliye edilen 7 kişi kontrol amaçlı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Yangının prize takılı şarj cihazından çıktığı tahmin edilirken, başlatılan soruşturma sürüyor.