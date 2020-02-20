Kütahya'dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen - Son Dakika
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Kütahya'dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

7 saat önce

Kütahya'da üretim yapan Tulü Porselen'in kurucusu Ali Kılınç, özel olarak ürettikleri porselenleri Avrupa pazarına sunduklarını ifade etti.

Kütahya'dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen, System.String[]

Kütahya'da üretim yapan Tulü Porselen'in kurucusu Ali Kılınç, özel olarak ürettikleri porselenleri Avrupa pazarına sunduklarını ifade etti.


Ürünleri ile Türkiye'nin her sofrasına misafir olmak istediklerini dile getiren Kılınç "Kalitemizi, sağlamlığımızı ve el emeğimizi sanatçı ruhumuzla harmanlayarak uygun fiyat avantajımızla Türkiye ve dünyanın her noktasına satış yapmak istiyoruz" dedi.


Kılınç, "1995 yılında çini ve seramik ticareti ile başlayan ticari serüvenimiz, 2001 yılında Kütahya Organize Sanayi Bölgesine taşınmak suretiyle üretim sektörüne adım atmıştır. 2001 yılından 2012 yılına kadar seramik imalatıyla üretimlerimiz devam etmiş, 2012 yılında yapılan AR-GE çalışmaları neticesinde firmamız porselen imalatına başlamıştır. Firmamız Türkiye çapında konusunda uzman profesyoneller ile satış kanalını geliştirmiş ve bayi ağıyla da desteklemiştir. 8 bin m2 kapalı alanımızla devam eden üretimimizi, Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte gerçekleştirilen ortak yatırımlar sayesinde son teknoloji makine ve ekipmanlarla geliştirmekteyiz. Firmamızın öncüsü olduğu Reactive ve Trend serilerinde Türkiye ve yurtdışı pazarında önemli adımlar atılmıştır. Marka bilinirliğimiz her geçen gün artmakta ve ürün gruplarımız her geçen gün gelişmektedir. 2020 yılında yurtiçi ve yurtdışı fuarları ile sektörün içerisindeki yerimizi daha üst seviyelere getireceğiz" diye konuştu.


Müşteri odaklı anlayış


Müşteri memnuniyetine ön planda tutan bir anlayışla üretim yaptıklarını belirten Ali Kılınç, "Misyonumuz; Türkiye ve Dünya çapında müşteri odaklı üretim yaparak tamamen Türk sermayesi ile Kütahya'nın tarihten gelen sanatsal çini ve porselen kültürünü ürünlerine adapte ederek üretimlerine devam etmektedir.Vizyonumuz; Tulü Porselen olarak vizyonumuz müşteri odaklı bir yaklaşımla Türkiye'de ve ihracat yaptığımız tüm ülkeler de lider konumuna erişmektir. Tulü Porselen birlik ve bütünlük, anlayış, mükemmellik, sorumluluk ve oluşturuculuk gibi unsurları temel alan bir takım değerleri kuruluşundan beri esas almaktadır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Ali Kılınç, Türkiye, Kütahya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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