5 kişiye mezar olan otobüste fren detayı

Kütahya'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine giderken İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan, 5 kişinin ölümüne, 38 kişinin de yaralanmasına neden olan otobüs kazasının yankısı sürüyor.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Yiğit yönetimindeki 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda 38 yaralı Bursa ve Kütahya'daki hastanelere sevk edildi. Kaza sonucu, otobüs sürücüsü Kenan Yiğit'in yanı sıra, Şule Dağdelen, Nazan Kaytan, Mustafa Kemal Girgin ve Fatih Kalemiş hayatını kaybetti. Kazanın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının görevlendirdiği 2 savcı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde bilirkişi de inceleme yaptı. Bilirkişinin, ilk tespitlerine göre kazanın fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı yönünde rapor tuttuğu öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde otopsileri yapılan 5 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Cenazeler, defnedilmek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderildi. Öte yandan 38 yaralının tedavilerinin sürdüğü, 4 kişinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ayrıca, otobüs kazasının yaşandığı keskin virajlı yokuş aşağı olan yollar ve otobüsün uçtuğu alan havadan görüntülendi. - BURSA