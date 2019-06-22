Son Dakika Haberleri: Kütahya'dan derece ile döndüler
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Kütahya'dan derece ile döndüler

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde bu yıl 2. kez düzenlenen Pointer ırkı köpek yetiştiricileri ve üreticileri yarışmasında Bilecikli avcının 2 köpeği 3'lük derecesi aldı.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde bu yıl 2. kez düzenlenen Pointer ırkı köpek yetiştiricileri ve üreticileri yarışmasında Bilecikli avcının 2 köpeği 3'lük derecesi aldı.

Pointer Irkı Köpek Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Mehmet İrfan Par'ın katıldığı yarışmalara Manisa, Bursa, Bilecik, Aydın, Ankara, Eskişehir, Muğla, İstanbul, Konya, Isparta, Kütahya, Afyon, İzmir ve Denizli illerinden 150 yetiştirici 60 köpekle katıldı. Bilecik'i, avcılar Kadir Demirci, Sefa Söğütlü ve Ali Aygün temsil etti. Kadir Demirci'ye ait 2 köpek Pointer ırk standartları ve Mera yarışmasında 60 köpeğin arasında 3'üncü oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyaların yanında, av tüfeği, köpek maması gibi hediyeler dağıtıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
Emet, Bilecik, Kütahya, Yaşam
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