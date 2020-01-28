Kütahya'dan Elazığ'a yardım tırı - Son Dakika
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Kütahya'dan Elazığ'a yardım tırı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından bölgeye yardım için seferber olan Kütahya Belediyesi'nin hazırladığı yardım tırı dualar eşliğinde yola çıktı.

Kütahya'dan Elazığ'a yardım tırı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından bölgeye yardım için seferber olan Kütahya Belediyesi'nin hazırladığı yardım tırı dualar eşliğinde yola çıktı.


Kütahya Belediyesi tarafından Elazığlı depremzede vatandaşlarımıza yönelik hemşehrilerimizin katkıları ile toplanan battaniye, soba, giysi ve erzak gibi yardımların bulunduğu yardım tırı, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere uğurlandı.


Yardım tırının oluşmasına katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Elazığ merkezli yaşadığımız deprem sebebiyle Kütahya Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımıza yönelik başlatmış olduğumuz kampanya kapsamında Kütahyalı hemşehrilerimizin yoğun ilgisi sonucu toplanan yardım malzemelerinin olduğu tırı dualarla uğurlayacağız. Bu yardıma destek olan, yardım çağrımıza kulak veren, tüm Kütahyalı hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yardımlarını kabul eylesin. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize bu acıları tekrar yaşatmasın" şeklinde konuştu.


Yapılan duaların ardından yardım malzemesi yüklü tır, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Elazığlı depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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