Kütahya'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Kütahya'da başlatılan kampanyalar kapsamında Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar görenler için toplanan 3 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasınca başlatılan kampanya kapsamında 2 tır yardım malzemesi toplandı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Gıda Toptancıları Sitesi'nde yükleme yapılan tırların bölgeye gönderilmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan deprem sonrası Türkiye'nin depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olduğunu söyledi.

Zor durumlarda devlet ve milletin seferber olduğuna işaret eden Toraman, şöyle konuştu:

"Milletimiz yardımlaşma konusunda dünyaya örnek bir millet. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren herkes vazifesinin başındaydı. Milletimiz maddi ve manevi yardım için tek yürek oldu. Kütahya'da da aynı hislerle vatandaşlarımız depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmak için seferber oldu. Kütahyalılar her zaman yardımlaşma ve dayanışma içindedir. Hemşerilerimizle gurur duyuyoruz."

Kütahya Belediyesinden den bir tır yardım malzemesi

Belediye tarafından düzenlenen kampanya kapsamında da 1 tır dolusu yardım malzemesi toplandı.



Belediye Başkanı Alim Işık, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaşanan depremin tüm Türk milletini adeta yardım etmek için ayağa kaldırdığını belirtti.



Yaşananlara duyarsız kalmayıp yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Işık, "Kampanyada Kütahyalı hemşerilerimizin yoğun ilgisi sonucu toplanan yardım malzemelerini bugün Elazığ'a gönderiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım tırları dualarla uğurlandı.