Kütahya'dan İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'dan İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Kütahya'dan İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformuna (KÜSİDAP) bağlı sivil toplum kuruluşunun desteğiyle toplanan 2 tır yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine yollandı.

Kütahya'dan İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformuna (KÜSİDAP) bağlı sivil toplum kuruluşunun desteğiyle toplanan 2 tır yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine yollandı.

Tırların uğurlanması amacıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, "Bir aradayız İdlib'in yanındayız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına Kütahya'dan destek verdiklerini belirtti.


Dernek olarak Suriye'de yaşanan drama duyarsız kalmayarak daha önce de birçok kez yardım tırları gönderdiklerini anlatan Yenipazar, "Bugünkü 2 tırda kuru gıda, battaniye ve giyecek bulunuyor. Yaklaşık 220 bin lira değerindeki bu malzemelerimizi bugün bölgeye gönderiyoruz. Allah, yardımda bulunan herkesten razı olsun. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tırlar bölgeye uğurlandı.

Kütahya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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