Kütahya'dan İdlib'e 7 tır yardım malzemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'dan İdlib'e 7 tır yardım malzemesi - Son Dakika

Kütahya'dan İdlib'e 7 tır yardım malzemesi

6 saat önce

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'da "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında toplanan 7 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına gönderildi.

Kütahya'dan İdlib'e 7 tır yardım malzemesi, System.String[]

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'da "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında toplanan 7 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına gönderildi.


Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde Kütahya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında toplanan yardımlarla alınan 7 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.


Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, bir hafta süren kampanyada, 50 ton un, 30 ton gıda malzemesi, 25 ton temizlik ürünü, 2 bin battaniye, bin yastık, bin hasır, 430 yatak ve 125 soba toplandığını ifade etti. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bu hayırlı günde böyle hayırlı bir hizmete katkı sağlayan ve emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. O coğrafyalarda o zorlukları yaşayan mazlum insanlara ne kadar ulaşabilirsek o kadar mutlu olacağız. Yola çıkacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.


Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Tırlardaki malzemeler, Kütahyalıların gönüllerinden kopararak verdiği paralarla alındı. Kütahya'daki yardımsever vatandaşlarımız her zaman hem kendi çevresine hem de dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyacı olan herkesin yardımına koşuyor" diye konuştu.


Törende konuşan AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel de, kampanyaya katılan vatandaşlara teşekkür etti. Yapılan duaların ardından insani yardım malzemesi yüklü tırlar, Suriye'nin İdlib kentine gitmek üzere yola çıktı. - KÜTAHYA

Kütahya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:56 Kaynak: İHA
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