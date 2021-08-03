Kütahya'dan Manavgat'a yardım eli - Son Dakika

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Manavgat'taki yangın felaketi ile birlikte yola çıkarak bölgeye ulaştı ve ilaç, gıda, su ve tıbbi tedavi desteğinde bulundu.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün organizasyonunda, Kütahya Veteriner Hekimleri Odası ile Kütahya Eczacılar Odası katkılarıyla bölgeye hareket edildi. Kütahya Belediyesinden Veteriner Hekim Ali Bilcan, Veteriner Sağlık Teknikeri Seçkin Aydoğdu, Kütahya Veteriner Hakimleri Odası üyesi Klinisyen Veteriner Hekim Ahmet Muhittin Yıldız ve Abdullah İnce bölgede yaralı hayvanlara tıbbi müdahalede bulundu ve hayvan sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Beşeri ve veteriner ilaçlar, gıda ve su yardımları, Manavgat bölgesinde gönüllü olarak hizmet veren veteriner hekimlerine yardımların düzenli şekilde ulaşabilmesi adına Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Kütahya'dan Manavgat'a ulaşan ekip, Gebece, Karaöz, Sarıcahan, Beydiğin, Oymapınar, Manavgat Barajı civarında yaralı hayvanlara yardım ve tıbbi müdahalede bulundular. Yapılan yardımlar karşısında en çok sevinen çiftlik sahibi çocuk olurken, bölge halkı da gelen desteklerden dolayı Türk halkına teşekkür ettiler. - KÜTAHYA