Kütahya'dan Suriye'nin İdlib kentine yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Kütahya'dan Suriye'nin İdlib kentine yardım tırı gönderildi

6 saat önce

Kütahya'da, Suriye'deki savaş mağdurları için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, bölgeye gönderildi.

Kütahya'dan Suriye'nin İdlib kentine yardım tırı gönderildi, System.String[]

Kütahya'da, Suriye'deki savaş mağdurları için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, bölgeye gönderildi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğince başlatılan kampanya kapsamında, hayırseverlerin de destekleriyle bir tır dolusu yardım malzemesi toplandı.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akın, gazetecilere yaptığı açıklama, un, gıda malzemeleri, battaniye ve çocuk giyecekleri bulunan tırı bölgeye gönderdiklerini bildirdi.

Kampanya kapsamında daha önce 66 tırın bölgeye gönderildiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler de bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Daha önce başlatılan 'Suriye'ye acil yardım' çalışması kapsamında dernek olarak daha önce kampanya başlatmıştık. Bu kapsamda bugün Suriye'nin İdlib kentine 67'nci tırımızı gönderiyoruz. Halkımızın bağışları ile temin edilen yaklaşık 170 bin liralık malzemeyi oradaki kardeşlerimize ulaştıracağız. Yardım kampanyamız bundan sonra da devam edecek ve bize ulaştırılan yardım malzemeleri her ay bir tır olacak şekilde hazırlamayı ve bölgeye ulaştırmayı sürdüreceğiz."

Dua edilmesinin ardından insani yardım malzemesi yüklü tır, İdlib'e uğurlandı.

Kütahya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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