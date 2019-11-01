Kütahya'dan Suriyeli savaş mağdurlarına yardım

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan 1 tır yardım malzemesi ve oyuncak bölgeye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kütahya İnsani Yardım Derneği Simav Temsilcisi Mehmet Ersoy, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Simav Belediyesi öncülüğünde yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Suriye'nin İdlib kentine gönderilen tırda un ve oyuncak olduğunu bildiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Belediyemizin destek verdiği kampanyaya vatandaşlarımızda yoğun ilgi gösterdi. Yapılan yardımlarla alınan 26 ton unu bölgeye gönderiyoruz. Ayrıca Özel Şefkat Anaokulu öğrencileri tarafından başlatılan oyuncak kampanyası kapsamında temin edilen 15 koli oyuncak da savaş mağduru çocuklara gönderilmek üzere aynı tıra yüklendi."

Daha sonra yardım malzemelerini taşıyan tır, dualarla Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere uğurlandı.