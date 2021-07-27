Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış - Son Dakika

Bir girişimcinin bittiği andır! Hepsini açtığı çukura gömdü, 500 bin TL kaybı var

Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından Kütahya'daki Tavşanlı ilçesi Kayaboğazı Baraj gölündeki skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde göl kıyısında atılan hayvan kellelerinin olduğu görüldü.

"İSLAMİYET'TE TEMİZLİĞİN İMANDAN GELDİĞİNİ UNUTMUŞLAR"

Baraj içerisine atılan kelleler ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Serkan Öztürk, "Kurban atıklarını Kayaboğazı barajına atmışlar. İslamiyet'te temizliğin imandan geldiğini çoktan unutmuşlar. Yaptıkları kurban ibadeti olsa da, bir ibadet yerine getirirken 50 tane İslama uymayan iş yapan kişiler bunlar" ifadelerine yer verdi.

DUYARLI VATANDAŞLAR KAYITSIZ KALAMADI

Kurbandan kalan kelleleri, daha sonra duyarlı vatandaşların buradan alarak imha ettikleri öğrenildi.