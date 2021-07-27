Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından Kütahya'daki Tavşanlı ilçesi Kayaboğazı Baraj gölündeki skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde göl kıyısında atılan hayvan kellelerinin olduğu görüldü.
Baraj içerisine atılan kelleler ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Serkan Öztürk, "Kurban atıklarını Kayaboğazı barajına atmışlar. İslamiyet'te temizliğin imandan geldiğini çoktan unutmuşlar. Yaptıkları kurban ibadeti olsa da, bir ibadet yerine getirirken 50 tane İslama uymayan iş yapan kişiler bunlar" ifadelerine yer verdi.
Kurbandan kalan kelleleri, daha sonra duyarlı vatandaşların buradan alarak imha ettikleri öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış - Son Dakika