Kütahya'da, fiziki yeterliliğin engellilere göre eksiksiz sağlanmasından dolayı Kütahya Defterdarlığına, "erişilebilirlik belgesi" verildi.

Defterdarlık'ta düzenlenen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, Defterdar Mustafa Bakır'a erişilebilirlik bayrağını verdi.

Uz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erişilebilirlik Komisyonunun 2015 yılından bu yana Kütahya'da çalışma yaptığını hatırlattı.

Komisyon üyelerinin kamu kurumları ile özel kuruluşları belirli aralıklarla ziyaret ettiğini dile getiren Uz, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanmış kurum ve kuruluşların belgelerini takdim ediyoruz. Kütahyamızda 73 kurum erişilebilir belgesi aldı. Bu anlamda ilimiz Türkiye ikincisi konumunda. Bugün de defterdarlığımızın bayrak ve belgesini takdim ediyoruz. Defterdarımız nezdinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Komisyon üyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar da defterdarlığın yaptığı çalışmanın tüm kurum ve kuruluşlara örnek olmasını istedi.

Defterdar Bakır ise bayrağı kuruma asmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.