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KÜTAHYA-DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

KÜTAHYA-DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

27.12.2021 11:39

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki direğe çarptı.

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki direğe çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. 2 yaralı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Parmakören Mahallesi Şehzadeler Parkı yakınlarında meydana geldi. Emir Sevilmiş yönetimindeki 43 VA 055 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek refüje çıkıp direğe çarptı. Kazada sürücü Sevilmiş araçta sıkışırken, yanındaki arkadaş Ahmet Dağcı da yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Emir Sevilmiş'i yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yaralı olarak çıkardı. Sürücü Sevilmiş ile araçta bulunan yaralı Ahmet Dağcı, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA-DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
KÜTAHYA-DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
KÜTAHYA-DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

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Otomobil, İtfaiye, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KÜTAHYA-DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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